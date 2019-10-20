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12:45   20 Октября 2019
Весь мир

Испанские диетологи назвали продукты, от которых стоит отказаться

Испанские диетологи назвали продукты, от которых стоит отказаться

Испанские диетологи рассказали газете La Vanguardia о продуктах, которые следует исключить из рациона. Эксперты считают заблуждением утверждение, что «есть можно все, но в меру».

Речь идет о рафинированной муке, которая может серьезно навредить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Из-за нее в организме происходят резкие колебания уровня глюкозы в крови. Диетолог Пилар Эскер отметил, что это может спровоцировать развитие диабета.

«Рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны», — добавила диетолог Мария Мерино.

Специалисты порекомендовали отказаться от рафинированной муки и заменить ее цельнозерновой.

Диетологи рассказали и о вреде колбасных изделий. Они наполовину состоят из добавок, крахмала. Испанцам также посоветовали отказаться от обезжиренных молочных продуктов. По результатам исследований, они, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

Кроме того, лучше снизить потребление снэков, на этикетках которых есть надписи «низкокалорийный», «без сахара», а также алкоголя и переработанного мяса.

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Автор: Арсений Аскольский
#еда #диетологи #мука

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