Турция сочтет защиту курдов-террористов в Сирии за объявление войны

Турция будет считать защиту курдов-террористов в Сирии объявлением войны, заявил советник президента страны Реджепа Эрдогана Ясин Актай.

По его словам, сейчас военные США покидают район, где проходит антитеррористическая операция, но если армия Сирии начнет защиту курдов-боевиков, войдя в Манбидж, Камышлы и Айн эль-Араб, то Турция будет считать это объявлением войны. Как заявил советник турецкого президента, если армия Сирии сможет дать гарантии того, что в этих районах больше нет курдских бандформирований, то Анкара изменит свою позицию.

Кроме того, Ясин Актай отметил, что Турция не собирается отнимать сирийские земли, а армия страны покинет север САР только тогда, когда в регионе будет безопасно.

Армия Турции с 9 октября проводит антитеррористическую операцию на севере Сирии — «Источник мира». Она направлена против курдов-террористов и ИГ* (запрещена в РФ). Турецкая армия планирует создать на границе с Сирией тридцатикилометровую зону безопасности. В четверг Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курдские бандформирования должны отойти от буферной зоны.