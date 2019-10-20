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12:14   20 Октября 2019
Россия

Россияне смогут досрочно выйти на пенсию при отсутствии возможности трудоустройства

Россияне смогут досрочно выйти на пенсию при отсутствии возможности трудоустройства

Россияне смогут досрочно выйти на пенсию при отсутствии возможности трудоустройства. Об этом сообщает «Российская газета».

В Пенсионном фонде РФ отметили, что досрочную пенсию смогут получить те россияне, которые предоставят необходимую справку из Центра занятости. В справке необходимо указать, что человек не может трудоустроиться. Таким образом, человек сможет выйти на пенсию за два года до положенного срока, отмечает ведомство.

Кроме того, в ПФР рассказали, что на «досрочные» пенсии в 2020 году потратят 4,4 миллиарда рублей, еще через год сумма составит 5,6 миллиарда, а в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Закон о совершенствовании пенсионной системы в РФ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста к 2028 году. По итогам нововведений пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #пенсионная реформа #выход на пенсию

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