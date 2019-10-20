Россияне смогут досрочно выйти на пенсию при отсутствии возможности трудоустройства. Об этом сообщает «Российская газета».

В Пенсионном фонде РФ отметили, что досрочную пенсию смогут получить те россияне, которые предоставят необходимую справку из Центра занятости. В справке необходимо указать, что человек не может трудоустроиться. Таким образом, человек сможет выйти на пенсию за два года до положенного срока, отмечает ведомство.

Кроме того, в ПФР рассказали, что на «досрочные» пенсии в 2020 году потратят 4,4 миллиарда рублей, еще через год сумма составит 5,6 миллиарда, а в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Закон о совершенствовании пенсионной системы в РФ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста к 2028 году. По итогам нововведений пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.