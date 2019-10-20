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12:01   20 Октября 2019
Россия

Муртазин заявил о важности конкурса «Молодые лидеры Рунета»

Муртазин заявил о важности конкурса «Молодые лидеры Рунета»

Ведущий аналитик Mobile Research Group, главред портала Mobile-Review.com Эльдар Муртазин заявил о важности конкурса «Молодые лидеры Рунета». Целью конкурса является поиск лучших молодых «айтишников» до 35 лет.

По словам Эльдара Муртазина, такие конкурсы являются крайне важными для тех, кто хочет посоревноваться и заявить о себе. Эксперт сравнил участие в конкурсе с промежуточными экзаменами, а также заявил, что участники смогут получить независимую оценку профессионалов, благодаря которой можно будет сделать вывод о своем уровне. Кроме того, конкурс поможет расширить круг полезных знакомств.

Муртазин также рассказал о том, что во многих сферах сейчас есть кадровый дефицит и, благодаря таким конкурсам, компании смогут найти себе отличных сотрудников, передает Nation News.

Муртазин заявил о важности конкурса «Молодые лидеры Рунета»

Первый интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» стартовал в России. Участниками смогут стать те, кто имеет опыт работы digital-агентствах и IT-компаниях и в течение двух или более лет руководил командами от трех человек. Участники получат широкую известность, смогут познакомиться с новыми коллегами, а также побороться за победу и получить золотую статуэтку «Премия Рунета» в номинации «Молодой лидер Рунета». Кроме того, победа обеспечит участие в отраслевых мероприятиях 2020 года, проходящих при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #конкурс #рунет #it-технологии

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