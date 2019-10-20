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Эксперт назвал борющуюся с курдами-терористами армию Турции в САР сильнейшей в регионе

 США продолжат поддерживать курдов-террористов для дестабилизации ситуации в Сирии

США продолжат поддерживать курдов-террористов для дестабилизации ситуации в Сирии

12:25   20 Октября 2019
Весь мир

Коалиция США, поддерживающая курдов-террористов, покинула аэородром близ Кобани в Сирии

Коалиция США, поддерживающая курдов-террористов, покинула аэородром близ Кобани в Сирии

Подразделения международной коалиции во главе с США, которые поддерживают курдов-террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и сил самообороны (YPG), покинули военный аэродром возле сирийского приграничного города Айн-аль-Араба (курдское название — Кобани).

Войска коалиции эвакуировались с военного аэродрома Сарин. Также стало известно о перестрелках между курдскими боевиками с одной стороны и подразделениями армии Турции с другой. Стычки произошли в районе города Рас-аль-Айна

Напомним, операция Турции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) началась 9 октября. В ходе нее Анкара планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть беженцев домой.

Коалиция США, поддерживающая курдов-террористов, покинула аэородром близ Кобани в Сирии

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.

Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что около тысячи военных США перебрасываются с северо-востока Сирии в Ирак для борьбы с террористами ИГ (запрещена в РФ).

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #курды

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