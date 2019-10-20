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 Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

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11:50   20 Октября 2019
Россия

Пожар в Ярославской области, где погибли семь человек, вспыхнул из-за поджога

Пожар в Ярославской области, где погибли семь человек, вспыхнул из-за поджога

СК РФ задержал подозреваемого в поджоге в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области. Об этом говорится на сайте ведомства в воскресенье, 20 октября.

Жертвами возгорания стали семь человек, включая пятерых детей.

Пожар случился рано утром накануне, 19 октября. Ранее СУ Следственного комитета по региону возбудило дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Позже его переквалифицировали на «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #ск рф #ростов

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