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Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР
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 Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР
11:27   20 Октября 2019
Весь мир

Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

Пентагон прокомментировал режим прекращения огня в Сирии между армией Турции и курдами-террористами. По словам главы американского ведомства Марка Эспера, в целом режим соблюдается, на линиях заметна стабилизация.

По мнению Эспера, его не удивляют нарушения, которые фиксируют наблюдатели на территории Сирии. Глава Пентагона отмечает, что Соединенные Штаты поддерживают контакт с курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), которые контролируют некоторые территории на севере страны, «где в тюрьмах содержатся террористы ИГ*» (запрещена в РФ).

Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

В четверг, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились о временной приостановке антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии. Оно должно продлиться 120 часов, за это время курды-террористы должны отойти от тридцатикилометровой зоны безопасности. Если они этого не сделают, армия Турции начнет операцию против курдов-радикалов снова.

Операция «Источник мира» направлена не против курдов как национальности, а против тех курдских бандформирований, которые заняли сирийские территории и под предлогом борьбы с террористами убивают местное население.

*ИГ - запрещенная в РФ организация.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #пентагон #турция #политика #весь мир

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