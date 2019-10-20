Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

Пентагон прокомментировал режим прекращения огня в Сирии между армией Турции и курдами-террористами. По словам главы американского ведомства Марка Эспера, в целом режим соблюдается, на линиях заметна стабилизация.

По мнению Эспера, его не удивляют нарушения, которые фиксируют наблюдатели на территории Сирии. Глава Пентагона отмечает, что Соединенные Штаты поддерживают контакт с курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), которые контролируют некоторые территории на севере страны, «где в тюрьмах содержатся террористы ИГ*» (запрещена в РФ).

В четверг, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились о временной приостановке антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии. Оно должно продлиться 120 часов, за это время курды-террористы должны отойти от тридцатикилометровой зоны безопасности. Если они этого не сделают, армия Турции начнет операцию против курдов-радикалов снова.

Операция «Источник мира» направлена не против курдов как национальности, а против тех курдских бандформирований, которые заняли сирийские территории и под предлогом борьбы с террористами убивают местное население.

*ИГ - запрещенная в РФ организация.