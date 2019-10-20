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11:36   20 Октября 2019
Россия

Москвичей ждет августовская погода в воскресенье

Москвичей ждет августовская погода в воскресенье

Температура воздуха в Москве поднимется до 15-17 градусов тепла в воскресенье, 20 октября. Погода будет солнечная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Сегодня погоду будет определять теплая часть антициклона», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, ночью температура была сравнима с той, какая бывает в конце августа, не свойственная этим числам октября. Специалист не исключила новый температурный рекорд.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая осень в России связана с большим циклоном, пришедшим на европейскую территорию страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #осень

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