Москвичей ждет августовская погода в воскресенье

Температура воздуха в Москве поднимется до 15-17 градусов тепла в воскресенье, 20 октября. Погода будет солнечная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Сегодня погоду будет определять теплая часть антициклона», — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, ночью температура была сравнима с той, какая бывает в конце августа, не свойственная этим числам октября. Специалист не исключила новый температурный рекорд.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая осень в России связана с большим циклоном, пришедшим на европейскую территорию страны.