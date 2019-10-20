Мокрый снег с дождем не дают использовать авиацию на месте ЧП под Красноярском, где накануне произошел прорыв временной дамбы. Как сообщает МЧС, в регионе поисков сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

Ведомство передает, что на месте находится достаточное количество спасателей, которые могут вести поиски, поэтому дополнительных сил не требуется. Кроме того, прихода новой воды больше не ожидается, так как это не паводок.

Сейчас на месте прорыва находятся большие участки с водой, похожие на огромные лужи. Поиски пропавших продолжаются.

Накануне в поселке Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошел прорыва дамбы, под водой оказались два рабочих общежития, погибли 15 человек, пострадали 16. Шестеро человек числятся пропавшими без вести.