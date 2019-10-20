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 Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР

Пентагон оценил режим прекращения огня между армией Турции и курдами-террористами в САР
11:12   20 Октября 2019
Весь мир

«Пара сотен» военных США остались в САР на фоне операции Турции против курдов-террористов

«Пара сотен» военных США остались в САР на фоне операции Турции против курдов-террористов

Соединенные Штаты продолжают вывод американских сил, которые сейчас насчитывают «пару сотен» человек, из Сирии. Вашингтон выводит войска на фоне операции Турции против курдов-террористов из РПК и YPG.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц США пишет, что одна группа военных находится в западной части арабской республики, еще несколько групп — в восточной. На полный вывод контингента вооруженных сил США понадобится еще около двух недель.

Издание отмечает, что ранее около тысячи американских военных находились в районах, подконтрольных курдам-радикалам в северо-восточной части САР.

«Пара сотен» военных США остались в Сирии на фоне операции Турции против кудов -боевиков

Напомним, операция Турции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) началась 9 октября. В ходе нее Анкара планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть беженцев домой.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в «небольшом секторе», где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, их удалось вывести оттуда. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что около тысячи военных США перебрасываются с северо-востока Сирии в Ирак для борьбы с террористами ИГ (запрещена в РФ).

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #турция #курды

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