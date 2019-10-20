Китай возглавил список стран, куда хотели бы отправиться россияне на Новый год

Китай возглавил список стран, в которые хотели бы отправиться россияне на Новый год. За Китай проголосовало более 27 процентов респондентов.

Как передают эксперты Biletix, проводившие опрос, годом ранее Китая даже не было в списке стран, куда соотечественники хотели бы поехать на новогодние каникулы. В конце 2018 года рейтинг возглавила Чехия, которая сейчас на втором месте. Чехию хотели бы посетить 23 процента опрошенных. Тройку лидеров замыкает Франция, у нее 17 процентов.

Также в список попали Италия и Германия, у них по 16 и 14 процентов голосов соответственно.

Кроме того, россияне называли города нашей страны, куда бы тоже хотели отправиться на новогодние праздники. В лидерах — Москва, Петербург, Казань и Сочи, а также традиционный Великий Устюг — родина Деда Мороза.

Россияне заявили, что готовы потратить до 30 тысяч рублей на человека на новогоднюю поездку.