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10:51   20 Октября 2019
Россия

Китай возглавил список стран, куда хотели бы отправиться россияне на Новый год

Китай возглавил список стран, куда хотели бы отправиться россияне на Новый год

Китай возглавил список стран, в которые хотели бы отправиться россияне на Новый год. За Китай проголосовало более 27 процентов респондентов.

Как передают эксперты Biletix, проводившие опрос, годом ранее Китая даже не было в списке стран, куда соотечественники хотели бы поехать на новогодние каникулы. В конце 2018 года рейтинг возглавила Чехия, которая сейчас на втором месте. Чехию хотели бы посетить 23 процента опрошенных. Тройку лидеров замыкает Франция, у нее 17 процентов.

Также в список попали Италия и Германия, у них по 16 и 14 процентов голосов соответственно.

Китай возглавил список стран, куда хотели бы отправиться россияне на Новый год

Кроме того, россияне называли города нашей страны, куда бы тоже хотели отправиться на новогодние праздники. В лидерах — Москва, Петербург, Казань и Сочи, а также традиционный Великий Устюг — родина Деда Мороза.

Россияне заявили, что готовы потратить до 30 тысяч рублей на человека на новогоднюю поездку.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #петербург #туризм #китай #общество

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