Террористы ПНС Ливии держатся у власти только за счет признания ООН

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что ООН необходимо перестать признавать террористов Правительства национального согласия (ПНС) законной властью в Ливии. В беседе с корреспондентом iReactor эксперт отметил, что ООН пора перестать закрывать глаза на беспредел в стране.

По мнению Перенджиева, ООН всегда имела меркантильный интерес в странах Африки и не собирается от этого отказываться. Как отмечает эксперт, сейчас в ООН просчитывают риски и думают, что все рассосется само собой. Перенджиев уверен, что террористов у власти не должно быть, а международному сообществу необходимо решать проблемы, а не пускать все на самотек.

Перенджиев говорит, что представители ООН хотят, чтобы все было спокойно и при этом приносило деньги без всяких проблем. Именно поэтому они не обращают внимания на связь членов ПНС с радикалами и их террористическую деятельность.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что ООН не может объявить ПНС террористами, так как получится, что она этих террористов поддерживала, таким образом загнав себя в капкан.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) опубликовали новое расследование, в котором рассказали, что представитель Минобороны Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Усама Аль-Джувейли связан с террористами из «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ). Выяснилось, что его батальон из экстремистской группировки «Зинтан» ответственен за массовую резню в городе Какла и нападение на местную больницу. Сейчас Аль-Джувейли контролирует территории городов Триполи, Зинтан и Мисурата.

Кроме того, террористы Аль-Джувейли причастны к инциденту в Бир-Аллаке, когда в сентябре против представителей Национальной Армии Ливии был направлен тяжелый беспилотник, а снаряды попали в жилые дома, мечеть и машину скорой, где находились раненые. Позже боевики ПНС Ливии признались, что Усама Аль-Джувейли лично отдал приказ совершить нападение.