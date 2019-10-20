Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Американский лидер Дональд Трамп признался в симпатии к россиянам. Такое заявление он сделал в ходе заочной дискуссии с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, его главным соперником на президентских выборах 2016 года. Она обвинила ряд политиков, которые, по ее мнению, являются агентами России.

Речь идет о члене палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и бывшем кандидате в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн. В ответ Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума и признался в симпатии к жителям России.

«Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди)», написал Трамп в Twitter.

В конце поста глава Белого дома подчеркнул, что ему нравятся все люди в мире.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

После поражения на выборах Клинтон неоднократно обвиняла Джилл Стайн в том, что она помешала ей занять пост главы государства.