Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

 Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии
Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

 Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии
10:35   20 Октября 2019
Весь мир

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Американский лидер Дональд Трамп признался в симпатии к россиянам. Такое заявление он сделал в ходе заочной дискуссии с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, его главным соперником на президентских выборах 2016 года. Она обвинила ряд политиков, которые, по ее мнению, являются агентами России.

Речь идет о члене палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и бывшем кандидате в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн. В ответ Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума и признался в симпатии к жителям России.

«Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди)», написал Трамп в Twitter.

В конце поста глава Белого дома подчеркнул, что ему нравятся все люди в мире. 

После поражения на выборах Клинтон неоднократно обвиняла Джилл Стайн в том, что она помешала ей занять пост главы государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #клинтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...