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10:12   20 Октября 2019
Россия

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ. Таковы данные аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, с начала года в России объем вторичного рынка легковых иномарок составил более 2,8 миллиона единиц. Лидером стал автомобиль Ford Focus, россияне приобрели 98 тысяч этих автомобилей на вторичном рынке. На втором месте оказался Hyundai Solaris, который купили более 78 тысяч россиян. «Бронза» у Toyota Corolla, этим авто со вторичного рынка обзавелись более 76 тысяч человек.

Также в рейтинг попали KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, а также Chevrolet Niva, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #авторынок #вторичный авторынок

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