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9:55   20 Октября 2019
Россия

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном, пришедшим на европейскую территорию страны. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас над европейской частью России находится большой по площади и длинный по вертикали теплый циклон. Именно благодаря ему часть страны наблюдает температурные рекорды, а климатическая норма превышает показатели на 7-8 градусов, передает «Российская газета». Глава Гидрометцентра отмечает, что ветра в циклоне практически нет, именно поэтому температура воздуха еще теплее, чем могла бы быть с ветром.

Предстоящая неделя в целом также будет теплой для Москвы и столичного региона, днем ожидается до +16 градусов, при этом дождей не будет. Небольшое похолодание ожидается, но оно продлится всего один день. По словам Романа Вильфанда, ночные температуры в +6...+10 градусов больше похожи на майскую погоду, чем на погоду в середине-конце октября.

Он также напомнил, что осень 2018 года была еще более аномальной, когда в сентябре было до +23 градусов. Глава Гидрометцентра отметил, что связывает это с последствиями глобального потепления.

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Автор: Ольга Воскресенская
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