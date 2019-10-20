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9:38   20 Октября 2019
Россия

Росприроднадзор выдал СК документы по месторождению золота в Красноярском крае

Росприроднадзор выдал СК документы по месторождению золота в Красноярском крае

Росприроднадзор выдал СК документы по месторождению золота в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы.

Как сообщили в ведомстве, никаких обысков следователи СКР не проводили, передает ТАСС. Материалы по отработке месторождения были у Росприроднадзора в наличии, а летом целевую проверку проводила прокуратура.

В субботу, 19 октября, в деревне Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, 16 пострадали, шестеро числятся пропавшими без вести. По факту случившегося СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Ростехнадзоре отметили, что компания «Сисим», ведущая разработку месторождения, имела все необходимые согласования для работы по добыче золота. Дома, в которых жили рабочие, строились с нарушениями, а дамба ни в одном из документов не была зарегистрирована, так как была временной.

21 октября в Красноярском крае объявлен траур по погибшим.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #красноярский край

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