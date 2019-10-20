Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

 Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии
Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Ford Focus возглавил рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в РФ

 Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном

Аномально теплая осень в России связана с большим циклоном
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Трамп назал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к россиянам

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии

Эксперт объяснил, что США защищают курдов-террористов в попытке сохранить статус в Сирии
9:15   20 Октября 2019
Весь мир

Курды-террористы убили военнослужащего Турции на севере САР несмотря на перемирие

Курды-террористы убили военнослужащего Турции на севере САР несмотря на перемирие

Минобороны Турции заявило о гибели одного военного турецкой армии на северо-востоке Сирии. Как передает ведомство, это произошло несмотря на то, что ранее были достигнуты договоренности о прекращении огня.

В сообщении Министерства национальной обороны Турции указано, что один военный погиб, второй получил ранения в результате обстрела из противотанкового и стрелкового вооружения. Ведомство отмечает, что огонь открыли курды-террористы из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В минувший четверг, 17 октября, Турция и США в результате переговоров решили приостановить операцию на 120 часов, чтобы представители курдских военных формирований смогли отойти от тридцатикилометровой зоны безопасности. Если курды-радикалы не сделают этого, то армия Турции продолжит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Со стороны курдских радикалов соглашение не соблюдается, так как они не хотят сдавать занятые ранее территории и вооружение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...