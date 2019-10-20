Минобороны Турции заявило о гибели одного военного турецкой армии на северо-востоке Сирии. Как передает ведомство, это произошло несмотря на то, что ранее были достигнуты договоренности о прекращении огня.

В сообщении Министерства национальной обороны Турции указано, что один военный погиб, второй получил ранения в результате обстрела из противотанкового и стрелкового вооружения. Ведомство отмечает, что огонь открыли курды-террористы из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В минувший четверг, 17 октября, Турция и США в результате переговоров решили приостановить операцию на 120 часов, чтобы представители курдских военных формирований смогли отойти от тридцатикилометровой зоны безопасности. Если курды-радикалы не сделают этого, то армия Турции продолжит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Со стороны курдских радикалов соглашение не соблюдается, так как они не хотят сдавать занятые ранее территории и вооружение.