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Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем горит на западе Москвы

 Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

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9:03   20 Октября 2019
Россия

Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем загорелся на западе Москвы. Огонь охватил площадь в 500 «квадратов», передает МЧС.

ЧП произошло в районе Кунцево на улице Молодогвардейской. На месте работают спасатели, к месту инцидента прибыли руководители главка МЧС. Известно, что у здания частично обрушилась кровля. О пострадавших пока не сообщается.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте находится порядка 20 единиц специальной техники и около 80 представителей ведомства. Пожару присвоили третий из пяти ранг сложности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #мчс #россия #пожар #чп

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