Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем загорелся на западе Москвы. Огонь охватил площадь в 500 «квадратов», передает МЧС.

ЧП произошло в районе Кунцево на улице Молодогвардейской. На месте работают спасатели, к месту инцидента прибыли руководители главка МЧС. Известно, что у здания частично обрушилась кровля. О пострадавших пока не сообщается.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте находится порядка 20 единиц специальной техники и около 80 представителей ведомства. Пожару присвоили третий из пяти ранг сложности.