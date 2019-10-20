Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией

Курдские боевики отведут свои отряды от сирийско-турецкой границы по договоренности с США, когда Анкара позволит им эвакуировать оставшихся бойцов и мирных граждан из окруженного приграничного города Рас эль-Айн, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя «Сирийских демократических сил» Редура Халиля.

«Если не будет задержек, эвакуация из Рас-эль-Айн планируется на следующий день. Только после этого курдские силы отступят из 120-километровой (75-мильной) зоны между городами Рас эль-Айн и Телль-Абьяд. Они отойдут и отодвинутся от границы на 30 километров», — заявил Халиль.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение. Поэтому обстрел сирийских населенных пунктов курдскими боевиками продолжается, и, скорее всего, конфликт выйдет на новый виток.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.