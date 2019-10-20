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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

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Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

 Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией

Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией
8:48   20 Октября 2019
Сирия

Эспер сообщил об отправке в Ирак военнослужащих США, «бросивших» курдских боевиков в Сирии

Эспер сообщил об отправке в Ирак военнослужащих США, «бросивших» курдских боевиков в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что порядка тысячи военнослужащих США отправят с севера Сирии, где проходит операция Турции против курдских боевиков, в западный Ирак, чтобы продолжать бороться с ИГ* и «помочь защищать Ирак». Его слова приводит агентство Рейтер.

«Вывод (войск) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак», — заявил Эспер.

Ранее, 7 октября, американский лидер Дональд Трамп сообщил о начале вывода военнослужащих с северо-востока Сирии. Позднее глава Пентагона добавил, что США выведут еще примерно тысячу солдат.

Также Эспер выразил мнение, что прекращение огня в Сирии «в целом, судя по всему, соблюдается», и заметна «стабилизация на линиях». между тем, его позиция не подтверждается фактами. Обстрел сирийских населенных пунктов курдскими боевиками продолжается.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Однако курдские радикалы не соблюдают достигнутое соглашение, поскольку не намерены сдавать свои территории и тяжелое вооружение.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #турция #курды

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