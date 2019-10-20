Член Ассоциации военных политологов и эксперт Андрей Кошкин рассказал изданию «ПолитЭксперт» о целях, преследуемых в настоящее время сторонами конфликта в Сирии, в том числе американцами, поддерживающими курдских радикалов.

США и Турция пришли к соглашению о временной приостановке антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, но конфликт не приблизился к завершению. Причиной является агрессия курдских боевиков, которые не намерены отходить с занимаемых ими земель и сдавать тяжелое вооружение.

Согласно условиям временного перемирия в такой ситуации турецкая армия должна продолжать операцию, пока не террористы не будут вытеснены из зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

Эксперт уверен, что Анкаре придется приложить огромные усилия для завершения операции «Источник мира», ведь власти Турции намерены не просто освободить от боевиков приграничную «буферную зону», но и вернуть на эти земли беженцев. Данная задача, по словам Кошкина, стратегическая и объемная.

А ведь между тем интересы курдских радикалов перед Анкарой по-прежнему отстаивают Штаты. Сейчас власти США стараются сохранить хотя бы какое-то равновесие, чтобы окончательно не утратить свой статус.

«США поддерживали курдов, потом резко ушли, что вызвало серьезное изменение ситуации. И сейчас Вашингтон со своей стороны старается оправдать свой уход, поддержав ситуацию, которая бы остановила боевые действия против курдов. Штаты их финансировали, поддерживали, обещали помочь в создании квазигосударства, потом резко изменили свою позицию, а сейчас балансируют между полюсами», – заключил Кошкин.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.