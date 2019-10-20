Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем горит на западе Москвы

 Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

 Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией

Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией
Склад со скотчем горит на западе Москвы

Склад со скотчем горит на западе Москвы

 Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

 Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией

Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией
8:19   20 Октября 2019
Весь мир

Визит кораблей ТОФ в Таиланд завершился совместными учениями

Визит кораблей ТОФ в Таиланд завершился совместными учениями

Четырехдневный визит кораблей Тихоокеанского флота в Таиланд, где суда участвовали в двусторонних учениях, завершен, рассказали в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

На главную базу ВМФ Королевства Таиланд Саттахип неподалеку от города Паттайя 17 октября прибыл отряд кораблей ТОФ в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

Командование российских кораблей нанесло визит вежливости руководству базы Саттахип, моряки ТОФ побывали на тайском авианосце «Чакри Нарубет» и провели товарищеский футбольный матч. Крейсер «Варяг» был доступен для посещения жителями и гостями Паттайи.

Покинув порт, российские суда и тайские ВМС провели двустороннее учение типа PASSEX по отработке совместного тактического маневрирования и организации связи.

Далее корабли ТОФ продолжили выполнение задач трехмесячного дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Суда вышли из Владивостока 1 октября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #тайланд #тоф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...