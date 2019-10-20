Визит кораблей ТОФ в Таиланд завершился совместными учениями

Четырехдневный визит кораблей Тихоокеанского флота в Таиланд, где суда участвовали в двусторонних учениях, завершен, рассказали в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

На главную базу ВМФ Королевства Таиланд Саттахип неподалеку от города Паттайя 17 октября прибыл отряд кораблей ТОФ в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

Командование российских кораблей нанесло визит вежливости руководству базы Саттахип, моряки ТОФ побывали на тайском авианосце «Чакри Нарубет» и провели товарищеский футбольный матч. Крейсер «Варяг» был доступен для посещения жителями и гостями Паттайи.

Покинув порт, российские суда и тайские ВМС провели двустороннее учение типа PASSEX по отработке совместного тактического маневрирования и организации связи.

Далее корабли ТОФ продолжили выполнение задач трехмесячного дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Суда вышли из Владивостока 1 октября.