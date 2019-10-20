Курдские боевики выведут конфликт на севере Сирии на новый виток, если не вмешается Россия

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что только вмешательство России может избавить Сирию от нового витка конфликта, пишет издание «NationNews».

«РПК уже заявила о том, что отвергает предложенные условия перемирия, а значит война продолжится, и курды будут серьезной разменной монетой в этом конфликте. У Турции и Сирии существуют разные подходы к РПК», — заявил он.

Баранец отметил, что Эрдоган в первую очередь хочет добить злейшего врага, курдских радикалов, или хотя бы отодвинуть от своих границ, создав зону безопасности. По словам эксперта, ситуация сложная, и Россия может помочь «найти формулу компромисса». Именно об этом будут говорить в Сочи во вторник, 22 октября, российский лидер Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В Кремле научились очень тонко и ловко разруливать такие ситуации, и переговоры Эрдогана с Путиным будут иметь решающее значение для создания «зоны безопасности» в Сирии», — добавил Баранец.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.