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 Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

Минобороны Турции заявило о гибели военного на северо-востоке Сирии

 Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией

Курдские боевики рассказали, когда отведут свои силы от границы Сирии с Турцией
8:05   20 Октября 2019
Весь мир

Курдские боевики выведут конфликт на севере Сирии на новый виток, если не вмешается Россия

Курдские боевики выведут конфликт на севере Сирии на новый виток, если не вмешается Россия

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что только вмешательство России может избавить Сирию от нового витка конфликта, пишет издание «NationNews».

«РПК уже заявила о том, что отвергает предложенные условия перемирия, а значит война продолжится, и курды будут серьезной разменной монетой в этом конфликте. У Турции и Сирии существуют разные подходы к РПК», — заявил он.

Баранец отметил, что Эрдоган в первую очередь хочет добить злейшего врага, курдских радикалов, или хотя бы отодвинуть от своих границ, создав зону безопасности. По словам эксперта, ситуация сложная, и Россия может помочь «найти формулу компромисса». Именно об этом будут говорить в Сочи во вторник, 22 октября, российский лидер Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В Кремле научились очень тонко и ловко разруливать такие ситуации, и переговоры Эрдогана с Путиным будут иметь решающее значение для создания «зоны безопасности» в Сирии», — добавил Баранец.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды

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