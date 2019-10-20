Эксперт объяснил, что курдские боевики продолжают обстрелы Сирии из-за обиды на США

Глава Санкт-Петербургского центра изучения Ближнего Востока Гумер Исаев рассказал iReactor, чем связаны обстрелы сирийских земель со стороны курдских боевиков.

Сотрудники арабского информационного агентства «Аль-Масдар» обнародовали информацию, согласно которой власти Франции вскоре обратятся к России за помощью в эвакуации своего военного контингента с северо-востока Сирии. Эти сообщения официально пока не подтверждены, но запрос из Парижа, вероятно, скоро поступит.

Издание iReactor поинтересовалось у Исаева, почему французские власти вынуждены искать помощь у России. Он объяснил, что формально причина в отсутствии авиасообщения. Курдские боевики утратили поддержку Запада в том числе и Франции, поэтому ее авиационные возможности и ограничены. Войска можно эвакуировать с аэропортов в Хасаке и Эль-Камышлы, в случае если они контролируются правительственными войсками Сирии.

Пока французы думают о способах вывода своих сил, курдские боевики, отказавшись соблюдать перемирие, продолжают обстрел сирийских территорий. Исаев считает, что так они реагируют на действия США, которые еще недавно поддерживали курдских радикалов, а теперь бросили.

«Руководство США предпочло иметь дело с более сильными властями в лице Анкары, нежели поддерживать представителей SDF, активизировавшихся во время гражданской войны в САР», — объяснил эксперт.

Сопредседатель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров полагает, что курды намерены заставить Запад воспринимать их всерьез и считаться с их мнением. Они продолжают обстрелы во время перемирия, чтобы «сделать жизнь западной коалиции невыносимой после того, как их «кинули» американцы», и вынудить войска проамериканской коалиции окончательно покинуть Сирию.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.