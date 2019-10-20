Франция и Япония предложат Ирану кредит в 18 миллиардов долларов за следование СВПД

Япония и Франция выступили с инициативой предоставления Ирану кредита на сумму 2 триллионов иен (18,4 миллиарда долларов), если Тегеран возобновит полное соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пишет в воскресенье газета Mainichi.

Согласно информации издания, гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а направить эти средства предполагается на приобретение продовольствия и медикаментов. Газета напоминает, что этим летом Париж уже выдвигал аналогичный план помощи Ирану в размере 15 миллиардов долларов, но Тегеран призвал повысить сумму, которой якобы недостаточно для компенсации потерь от усиления санкций.

В итоге Токио согласилось поддержать идею французских властей и добавить требуемые Ираном средства. Японское руководство уверено, что такая позиция ускорить возобновление диалога между Тегераном и Вашингтоном по проблеме ядерной сделки.