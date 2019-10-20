Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте в Майами

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что больше не рассматривает курорт Trump National Doral Miami, владельцем которого он является, в качестве места проведения саммита G7, и добавил, что мероприятие может пройти в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Информацию о том, что саммит «Большой двадцатки» состоится 10–12 июня в Trump National Doral Resort в Майами, ранее распространил белый дом. Однако в пятницу ряд влиятельных членов Конгресса США представили законопроект о недопущении финансирования этой инициативы.