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5:56   20 Октября 2019
Весь мир

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте в Майами

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте в Майами

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что больше не рассматривает курорт Trump National Doral Miami, владельцем которого он является, в качестве места проведения саммита G7, и добавил, что мероприятие может пройти в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Информацию о том, что саммит «Большой двадцатки» состоится 10–12 июня в Trump National Doral Resort в Майами, ранее распространил белый дом. Однако в пятницу ряд влиятельных членов Конгресса США представили законопроект о недопущении финансирования этой инициативы.

«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать расположенный в Майами Trump National Doral как место проведения G7 в 2020 году. Мы незамедлительно начнем поиски нового места, включая, возможно, Кэмп-Дэвид», — сказал Трамп.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

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