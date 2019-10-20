Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте в Майами
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что больше не рассматривает курорт Trump National Doral Miami, владельцем которого он является, в качестве места проведения саммита G7, и добавил, что мероприятие может пройти в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
Информацию о том, что саммит «Большой двадцатки» состоится 10–12 июня в Trump National Doral Resort в Майами, ранее распространил белый дом. Однако в пятницу ряд влиятельных членов Конгресса США представили законопроект о недопущении финансирования этой инициативы.
«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать расположенный в Майами Trump National Doral как место проведения G7 в 2020 году. Мы незамедлительно начнем поиски нового места, включая, возможно, Кэмп-Дэвид», — сказал Трамп.