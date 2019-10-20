Эксперт объяснил, что Турции придется продолжить операцию в Сирии против курдских боевиков

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил изданию «НьюИнформ», что Турции придется возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии по истечении 120 часов перемирия, потому что курдские боевики проигнорировали соглашение о режиме тишины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу сообщил, что боевые действия на территории Сирии будут продолжаться до тех пор, пока не станет ясно, что внутри «буферной зоны» не осталось представителей «Сирийских демократических сил».

Министерство обороны Турции информировало, что за прошедшие 36 часов курдские боевики осуществили 14 обстрелов, 12 из которых – в районе Рас-аль-Айн.

«Будут курды этому сопротивляться или нет, это уже их проблемы. Будут сопротивляться – будут уничтожены. Реалии сегодня таковы: либо они будут уничтожены, либо перейдут под контроль руководства Сирии. То есть должно быть разоружение, интеграция в мирную сирийскую жизнь, но на условиях Дамаска», — заявил Коротченко.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.