Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте разрушения дамбы в районе поселка Щетинкино Красноярского края с завершением темного времени суток, рассказали РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.

В субботу управление МЧС по региону сообщило, что в 2:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели селевым потоком глины, камней и грязи высотой четыре-пять метров. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть на данный момент числятся пропавшими без вести.

«Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться», — заявил собеседник РИА Новости.

Уточняется, что штаб и другие службы на ночь работу не прекращали и функционируют в круглосуточном режиме.