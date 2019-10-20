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Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

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4:28   20 Октября 2019
Россия

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасательные работы продолжились на месте разрушения дамбы в районе поселка Щетинкино Красноярского края с завершением темного времени суток, рассказали РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.

В субботу управление МЧС по региону сообщило, что в 2:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели селевым потоком глины, камней и грязи высотой четыре-пять метров. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть на данный момент числятся пропавшими без вести.

«Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться», — заявил собеседник РИА Новости.

Уточняется, что штаб и другие службы на ночь работу не прекращали и функционируют в круглосуточном режиме.

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Автор: Мария Милкевич
#красноярский край #прорыв дамбы

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