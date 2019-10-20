«Адмирал Нахимов» получил звание «самого опасного военного корабля России»

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который поступит на вооружение ВМФ РФ в 2021 году, является самым опасным российским военным кораблем по версии журнала Military Watch.

Сообщается, что среди оснащения корабля будут крылатые ракеты и современная система ПВО, новейшие средства радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетный артиллерийский комплекс «Кортик» и ЗРК «Редут», а также противокорабельная ракета «Циркон». Она способна поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на дистанции до тысячи километров и, таким образом, превосходит главную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун».

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России», – сообщает автор материала.

Ядерные силовые установки позволят судну длительное время действовать вдали от берегов России.