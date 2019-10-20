Курские боевики должны смириться с новыми правилами России и Турции на севере Сирии

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил «Экономике сегодня», что определяющим событием для развития ситуации на севере Сирии послужат переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина в Сочи 22 октября.

Он напомнил, что хотя Турция договаривалась о перемирии в ходе антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии с США, но американцы покинули регион, бросили курдов и тем самым утратили свое значение. Теперь развитие событий зависит от других политических игроков, в том числе России. В данный момент правительственная армия Сирии совместно с российской военной полицией вошла в зону соприкосновения, заняв позицию между турецкими войсками и отрядами курдских радикалов.

Шаповалов считает, что в интересах курдов ориентироваться на договоренности с Москвой и Дамаском, которые дадут им возможность сохранить часть территории, параллельно признав целостность и суверенитет Сирии. Эксперт также надеется, что курдские боевики осознали, как бессмысленно было полагаться на защиту США.

«Им нужно рассчитывать на широкий диалог и роль РФ в качестве посредника между конфликтующими сторонами», — заявил Шаповалов.

Определяющим событием послужат переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября. Шаповалов отметил, что Россия ведет непрерывный диалог с Турцией, и до настоящего времени удавалось решать все проблемы. Во многом именно благодаря этим постоянным контактам конфликт до сих пор не перерос в масштабные военные действия на северо-востоке Сирии.

«Доверительные отношения РФ и Турции на высшем уровне и позитивный опыт разрешения конфликтных ситуаций свидетельствуют в пользу того, что Москва и Анкара смогут продвинуться по пути перевода военного конфликта в политическую фазу урегулирования. В этом случае российские гарантии безопасности будут играть серьезную роль. Фундаментом станет разведение сторон и создание зоны безопасности между турецкими войсками и вооруженными отрядами курдов», — подытожил Шаповалов.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.