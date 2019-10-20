Президент Чили приостановил спровоцировавшее протесты повышение стоимости проезда в метро

Лидер Чили Себастьян Пиньера объявил в обращении к народу о приостановке повышения стоимости проезда в метрополитене, ставшего причиной массовых протестов в стране, до выработки новых договоренностей. Трансляция велась в Twitter.

«Мы приостановили повышение цен на проезд в метро, что потребует принятие закона, которое должно быть быстрым, до тех пор, пока мы не достигнем договоренностей, которые позволят нам лучше защитить граждан на фоне роста… цен на нефть, который произошел в последние месяцы и стал причиной повышения тарифов», — заявил глава государства.

Он добавил, что в воскресенье состоится совещание с главами сената, палаты депутатов и верховного суда, будут заслушаны их предложения по разрешению кризиса в стране.

Пиньера также заявил о намерении на следующей неделе провести широкий диалог с участием народа, чтобы люди смогли высказать свое мнение.

Напомним, 6 октября в Чили на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара) поднялись цены на проезд в метро. Граждане начали протестовать — сначала мирно, но вечером в пятницу во многих районах Сантьяго произошли стычки с полицией, митингующие возводили баррикады, на некоторых станциях метро случились пожары.

В субботу ситуация осталась прежней, хотя президент объявил режим ЧП. Люди подожгли один из торговых центров и три автобуса, в результате столичный общественный транспорт временно прекратил работу.