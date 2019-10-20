Джонсон попросил Брюссель отсрочить Brexit до конца дня 31 января 2020 года

Британский премьер-министр Борис Джонсон в письме главе Евросовета Дональду Туску попросил Брюссель перенести Brexit на конец дня 31 января 2020 года.

«Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)… Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше. Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — приводит отрывок документа РИА Новости.

Уточняется, что на доступной электронной фотокопии нет личной подписи Джонсона.

В начале письма премьер пишет, что парламент обязал его обратиться к Евросоюзу с просьбой перенести Brexit.

Ранее британские СМИ писали, ссылаясь на правительственные источники, о трех письмах Джонсона Туску: одно без подписи, описывающее принятый парламентом закон о продлении сроков Brexit, второе — личный комментарий премьера о желании вывести страну из ЕС 31 октября, и третье — комментарий постпреда Великобритании при Евросоюзе Тима Барроу.

С этого момента решение о сроках Brexit будет принимать Брюссель. Ранее Brexit был намечен на 31 октября.