Курдские боевики освобождают из тюрем террористов ИГ* в надежде на помощь против Турции

Курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии сообщила о бегстве в Ирак 785 иностранцев, связанных с ИГ*, из лагеря Айн-Исса в провинции Ракка в зоне проведения турецкой операции против курдских боевиков и остатков ИГ*, пишет Федеральное агентство новостей. Район лагеря сейчас контролируется SDF.

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри рассказал о задержании некоторых беглецов. Турция считает, что это не случайность, и обвиняет курдских радикалов в освобождении террористов.

Глава российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Алексей Бакин 17 октября сообщил, что по меньшей мере 500 террористов ИГ*, преимущественно не сирийского происхождения, переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, там собрались уже 3,5 тысячи боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»** и начали разведывательную и диверсионную деятельность.

Представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик заявил ФАН, что не следует ждать от курдских и игиловских боевиков логичных действий и дисциплины. Зачастую, вопреки распространенному мнению о железной дисциплине в незаконных бандформированиях, их действия хаотичны и зависят от многих факторов.

«...Всегда надо делать поправку на местные условия, на то, что командир того или иного отряда может быть материально простимулирован отдельно от непосредственного начальства, или же у него могут быть свои особые представления, и он действует по принципу «гуляй-поле», – объяснил эксперт.

Он добавил, что искать и устранять сбежавших из северной части Сирии боевиков будет непросто .

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

** Хайат Тахрир Аш-Шам — террористическая группировка, присягнувшая «Аль-Каиде». Обе организации запрещены в РФ.