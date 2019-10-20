Курдские боевики своей недоговороспособностью провоцируют Турцию продолжать борьбу

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил Федеральному агентству новостей, что курдские террористы менее договороспособны, чем другие участники конфликта на севере Сирии.

По его словам, «Отряды народной самообороны» намерены сорвать перемирие и удержать захваченные ими земли на территории планируемой турками зоны безопасности. Ситуация по-прежнему находится в крайней фазе конфликта, и переговоры тут не помогут, несмотря на гибель многих людей с обеих сторон.

«Прекращению стрельбы может способствовать лишь высокая организованность противников: и если турецкие вооруженные силы в состоянии выполнять приказы и следовать соглашениям, то курдские группировки – наоборот», – отметил Кошкин.

Эксперт добавил, что свою недоговороспособность курдские боевики проявили и во время прошлогодних попыток США и Турции договориться по Манбиджу, а также усилий Дамаска по налаживанию диалога. Именно непоследовательность курдских радикалов и затрудняет положение, с которым столкнулись турецкие власти, предполагавшие, что неделя антитеррористической операции заставит боевиков выполнять договоренности в полном объеме.

«Однако курдские главари, видимо, уверены, что достичь желаемых целей они смогут лишь с оружием в руках. Кроме того, в их рядах мало дисциплины и нет централизованности. Поэтому выстраивание мирного диалога с YPG – это, безусловно, сложнейший процесс», – подытожил Кошкин.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.