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Курдские боевики освобождают из тюрем террористов ИГ* в надежде на помощь против Турции

Курдские боевики освобождают из тюрем террористов ИГ* в надежде на помощь против Турции

 Курдские боевики своей недоговороспособностью провоцируют Турцию продолжать борьбу

Курдские боевики своей недоговороспособностью провоцируют Турцию продолжать борьбу
0:28   20 Октября 2019
Весь мир

Турция и США согласовали границы буферной зоны, свободной от курдских боевиков

Турция и США согласовали границы буферной зоны, свободной от курдских боевиков

Анкара и Вашингтон договорились о создании контролируемой турецкой армией буферной зоны длиной 444 километра на границе с Сирией, где сейчас проводится операция против курдских боевиков «Источник мира», рассказал в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

«Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра, о чем была достигнута договоренность с делегацией США», — заявил советник.

Он отметил, что отсутствие письменной договоренности с США не играет в этом вопросе никакой роли, и добавил, что в зону полностью войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Сотрудничество турок с американцами будет осуществляться в рамках отношений двух стран как членов НАТО. После того, как США покинут эти земли, контроль за безопасностью в буферной зоне останется за Турцией.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #турция #курды

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