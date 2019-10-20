Турция опровергла заявление курдских боевиков о препятствовании их выводу из Рас-эль-Айна

Турецкое Минобороны опровергло в субботу, 19 октября, заявление курдских боевиков из коалиции «Силы демократической Сирии», что Анкара якобы не позволяет курдским отрядам покинуть город Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

В коммюнике ведомства отмечается, что турецкие военные внимательно наблюдают за процессом вывода радикалов из «Сил народной самообороны» (СНС) из конкретных регионов в рамках соглашения с США.

«В этой связи абсолютно никаких препятствий не было… Сегодня конвой из 39 автомобилей, который преимущественно состоял из карет скорой помощи без каких- либо проблем въехал в Рас-эль-Айн, а затем покинул его, чтобы вывезти раненных из региона. Тесная координация с США продолжается», — сообщает Министерство обороны Турции.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.