ФАН вспоминает патриотические фильмы режиссера Федора Бондарчука

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» пишет о фильмах режиссера Федора Бондарчука, одной из главных тем которых является Родина.

Дебютом Бондарчука-младшего в кинематографе стал фильм «Девятая рота» — попытка режиссера осмыслить военную историю России, напомнить о забытых героях войны в Афганистане. Сюжет основан на реальных событиях, военным консультантом вступил бывший министр обороны Павел Грачев.

Бондарчук занимает активную гражданскую позицию. В 2009 году он создал проект по строительству кинотеатров в малых городах России. Как член совета по культуре и искусстве при президенте РФ режиссер отстаивает интересы отечественного кинематографа.