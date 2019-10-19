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ФАН вспоминает патриотические фильмы режиссера Федора Бондарчука

ФАН вспоминает патриотические фильмы режиссера Федора Бондарчука

 Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

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Курдские боевики распространяют фейки о ходе турецкой операции на севере Сирии
23:58   19 Октября 2019
Россия

ФАН вспоминает патриотические фильмы режиссера Федора Бондарчука

ФАН вспоминает патриотические фильмы режиссера Федора Бондарчука

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» пишет о фильмах режиссера Федора Бондарчука, одной из главных тем которых является Родина.

Дебютом Бондарчука-младшего в кинематографе стал фильм «Девятая рота» — попытка режиссера осмыслить военную историю России, напомнить о забытых героях войны в Афганистане. Сюжет основан на реальных событиях, военным консультантом вступил бывший министр обороны Павел Грачев.

Бондарчук занимает активную гражданскую позицию. В 2009 году он создал проект по строительству кинотеатров в малых городах России. Как член совета по культуре и искусстве при президенте РФ режиссер отстаивает интересы отечественного кинематографа.

«Патриотизм — это мои дети и внучки», - заявил Бондарчук в интервью журналисту Владимиру Познеру.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #бондарчук #патриотизм

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