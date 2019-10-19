Курдские боевики распространяют фейки о ходе турецкой операции на севере Сирии

Курдские боевики распространяют в подконтрольных им медиаресурсах фейковую информацию о ходе турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Официальный аккаунт операции в Twitter публикует ее разоблачение.

В частности, курдские радикалы выложили снимок, демонстрирующий тела мирных граждан, якобы убитых в ходе антитеррористической операции. Однако в действительности это оказались фотографии с места взрыва в церкви в египетской Александрии в 2017 году.

Также сообщается о фотографии раненого ребенка, якобы ставшего жертвой турецких военных, на самом деле сделанной в Йемене во время вторжения Саудовской Аравии в 2018 году.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.