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Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Турция опровергла заявление курдских боевиков о препятствовании их выводу из Рас-эль-Айна

Турция опровергла заявление курдских боевиков о препятствовании их выводу из Рас-эль-Айна

 Курдские боевики распространяют фейки о ходе турецкой операции на севере Сирии

Курдские боевики распространяют фейки о ходе турецкой операции на севере Сирии
22:58   19 Октября 2019
Весь мир

ФАН подводит итоги 11-го дня турецкой операции против курдских боевиков на севере Сирии

ФАН подводит итоги 11-го дня турецкой операции против курдских боевиков на севере Сирии

Федеральное агентство новостей подводит итоги 11-го дня турецкой антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии.

Руководство Рабочей партии Курдистана фактически отказалось соблюдать формальное 120-часовое перемирие, соглашения о котором ранее достигли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс. За этот период курдские радикалы должны были отступить из 30-километровой «буферной зоны» и сдать все тяжелое вооружение.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что РПК не пойдет на перемирие, которое не предусматривает вывода турецких сил из северной части Сирии, а следовательно не покинет Рас-аль-Айн и будет продолжать сопротивляться.

В подтверждение этих слов за последние 36 часов курдские боевики неоднократно нарушили режим прекращения огня.Турция против курдских террористов, день 11: РПК отказалась от перемирия, САА освобождает от боевиков новые населенные пункты

В то же время подразделения правительственной армии САР вступили в ряд населенных пунктов на севере страны, прежде занятых курдами, — Ум-аль-Хар, Аль-Сальманс, Ад-Дашишу и Гарнаду.

Турция против курдских террористов, день 11: РПК отказалась от перемирия, САА освобождает от боевиков новые населенные пункты

На землях, ранее контролируемых курдским боевикам и США, сохраняется опасность бегства на свободу террористов ИГ*.

Курдские радикалы распространили в своих СМИ сообщения о сбитом близ сирийского города Тель-Абьяд турецком вертолете S-70 и фото его обломков. Впрочем, Минобороны Турции опровергло эту информацию, заявив, что в действительности воздушное судно рухнуло из-за технической неисправности, причем находившиеся на борту военные не пострадали.

Продолжаются столкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами в северной части провинции Алеппо, куда вылетели на патрулирование российские ВКС, а также к югу от пограничного города Рас аль-Айн в Хасаке.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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