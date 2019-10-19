ФАН подводит итоги 11-го дня турецкой операции против курдских боевиков на севере Сирии

Федеральное агентство новостей подводит итоги 11-го дня турецкой антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии.

Руководство Рабочей партии Курдистана фактически отказалось соблюдать формальное 120-часовое перемирие, соглашения о котором ранее достигли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс. За этот период курдские радикалы должны были отступить из 30-километровой «буферной зоны» и сдать все тяжелое вооружение.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что РПК не пойдет на перемирие, которое не предусматривает вывода турецких сил из северной части Сирии, а следовательно не покинет Рас-аль-Айн и будет продолжать сопротивляться.

В подтверждение этих слов за последние 36 часов курдские боевики неоднократно нарушили режим прекращения огня.

В то же время подразделения правительственной армии САР вступили в ряд населенных пунктов на севере страны, прежде занятых курдами, — Ум-аль-Хар, Аль-Сальманс, Ад-Дашишу и Гарнаду.

На землях, ранее контролируемых курдским боевикам и США, сохраняется опасность бегства на свободу террористов ИГ*.

Курдские радикалы распространили в своих СМИ сообщения о сбитом близ сирийского города Тель-Абьяд турецком вертолете S-70 и фото его обломков. Впрочем, Минобороны Турции опровергло эту информацию, заявив, что в действительности воздушное судно рухнуло из-за технической неисправности, причем находившиеся на борту военные не пострадали.

Продолжаются столкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами в северной части провинции Алеппо, куда вылетели на патрулирование российские ВКС, а также к югу от пограничного города Рас аль-Айн в Хасаке.