Восстановление Союза биатлонистов России отложено из-за ситуации вокруг РУСАДА

Конгресс Международного союза биатлонистов отказался рассматривать вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России из-за возможного лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства, заявил прессе глава национальной федерации Владимир Драчев.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял данное решение в субботу, 19 октября, так как посчитал, что СБР выполнил лишь 6 из 12 условий своего восстановления. К пункту, связанному с восстановлением прав РУСАДА, у IBU не было претензий, но исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек заявила, что на фоне изменений базы данных московской лаборатории необходимо продолжать мониторинг этого момента. Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решит, что в подмене данных виновата Россия, РУСАДА могут опять лишить статуса соответствия международному кодексу.