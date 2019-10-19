Ключевые решения по операции Турции против курдов из РПК в Сирии будут приняты 22 октября

Минобороны Турции обвинило курдские бандформирования в многократном нарушении режима перемирия в северо-восточной части Сирии. За последние 36 часов Отряды народной самообороны (YPG) в общей сложности 36 открывали огонь. Известно, что 14 из этих атак курды совершили в районе города Рас Аль-Айн к северо-западу от Хасаки.

В настоящее время этот населенный пункт еще контролируется боевиками YPG, но он уже полностью окружен турецкими войсками и союзными туркам силами. Один удар радикалы нанесли чуть южнее – около Тель-Тамра, и еще один – в окрестностях Тель-Абъяда в соседней провинции Ракка. Соответствующая информация содержится в коммюнике турецкого военного ведомства.

При этом в МО Турции отмечают, что, несмотря на происходящее, Анкара продолжит сотрудничать с США, выступающими главными спонсорами YPG, для поддержания достигнутых договоренностей по зоне безопасности и перемирию.

В беседе с ИА «Политика сегодня» преподаватель Факультета гуманитарных наук ВШЭ, специалист по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов заявил, что курды приняли решение не соблюдать перемирие еще до того, как решение по сделке приняли в Анкаре и Вашингтоне. Главная же причина заключается в том, что после вывода американских войск никакого доверия к посредничеству США у курдов нет.

«С другой стороны, речь идет о том, что военная операция Турции не прекращается вообще. Она лишь останавливается на пять суток. Более того, речь идет лишь о ее временном прекращении в отдельных регионах. Потому с самого начала, как только появились первые данные о том, что переговоры между США и Турцией идут, готовился визит и встреча Майка Помпео (госсекретарь США – прим.ред.) и Майка Пенса (вице-президент США прим.ред.) с Реджепом Эрдоганом (президент Турции – прим.ред.), курды сразу же заявили о том, что критически относятся к любым решениям, которые могут быть приняты в рамках подобного формата», — подчеркивает Лукьянов.

Ситуация развивается стремительно и за последнее время она пережила больший прогресс, нежели за последние несколько лет. Решение США о выводе войск серьезно поменяло расклад сил на северо-востоке.

«Единственное понятно, что во многом ключевое решение будет принято 22 октября, когда Эрдоган планирует прибыть в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вполне возможно, тогда нас ждут серьезные, фундаментальные решения. Москва неоднократно заявляла о том, что готова выступить посредником между курдами и Анкарой. На сегодняшний момент мы знаем, что уже даже турецкое руководство сделало заявление о том, что такую роль Москвы приветствует. И потому есть четкое понимание того, что в обозримой перспективе военная составляющая может смениться на политическую. Пусть начнутся переговоры. Но любые переговоры требуют серьезной подготовки», — добавил эксперт.

Напомним, 17 октября по итогам переговоров Эрдогана и Пенса было достигнуто соглашение, согласно которому Турция на 120 часов приостанавливает проведение контртеррористической операции «Источник мира» на севере САР, чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курды не отойдут и не сдадут тяжелое вооружение - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию, пока бандформирования не будут полностью отведены.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Действия Анкары направлены против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»*. На деле курды-боевики договаривались с террористами в обмен на захваченные ими территории.

Турция заявляет, что курды намеренно освобождают террористов. Также отмечалось, что курдские формирования оказывали помощь членам ИГ*, доставляя их на американские базы.