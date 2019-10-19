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Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

 Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

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Кадыров заявил, что полумеры не помогут при решении вопроса с курдскими боевиками в Сирии
21:26   19 Октября 2019
Россия

Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

РФ надеется, что решение о реализации контракта по поставкам истребителей Су-35 Индонезии примут в обозримом будущем. Такое заявление сделал руководитель федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в субботу, 19 октября.

«Су-35 - тема не закрытая, будем говорить о развитии», — рассказал он.

Так Шугаев ответил на вопрос, когда контракт на поставку Су-35 Индонезии подпишут.

Впервые Су-35 полетел в 2008 году. Американское аналитическое издание National Interest назвало Су-35 «экстремально опасным» для любого самолета НАТО.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #индонезия #су-35

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