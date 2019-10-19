Россия рассчитывает на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

РФ надеется, что решение о реализации контракта по поставкам истребителей Су-35 Индонезии примут в обозримом будущем. Такое заявление сделал руководитель федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в субботу, 19 октября.

«Су-35 - тема не закрытая, будем говорить о развитии», — рассказал он.

Так Шугаев ответил на вопрос, когда контракт на поставку Су-35 Индонезии подпишут.

Впервые Су-35 полетел в 2008 году. Американское аналитическое издание National Interest назвало Су-35 «экстремально опасным» для любого самолета НАТО.