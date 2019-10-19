Кадыров заявил, что полумеры не помогут при решении вопроса с курдскими боевиками в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что полумеры не помогут побороть терроризм в Сирии, всем странам нужно четко понять, кто есть террористы, а кто — мирные граждане, пишет Федеральное агентство новостей.

Он заявил об этом на фоне турецкой антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков и остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, где ВС Турции в настоящее время действуют совместно с правительственной армией САР.

Кадыров призвал страны «не играть в кошки-мышки».

«Если все страны договорятся, кто есть террористы и кто — мирные граждане, сирийский кризис будет минимизирован за короткие сроки. А пока, стоит задеть какие-либо группировки, — из-за океана начинают вопить, мол, не трогайте, это наши подопечные, пушистые и самые мирные», — сказал он.

Слова чеченского лидера относятся к США и курдам. В лице курдских радикалов, по словам эксперта, ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований Алексея Образцова, Вашингтон нашел лояльного и не очень требовательного союзника, согласного в обмен на обещания проводить любые военные операции. Хотя курдов в Сирии проживает лишь 9 % от общей численности населения, при поддержке США они смогли расшириться и занять значительную территорию. Но с началом турецкой операции американцы «бросили» курдов.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.