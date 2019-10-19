Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

Москва и Белград вышли на беспрецедентный уровень взаимопонимания, но важно не утратить этот прогресс. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в субботу, 19 октября.

Он подчеркнул, что главное не растерять взаимопонимание двух стран.

«Не растерять его можно только в том случае, если мы будем оценивать целый ряд международных событий с близких точек зрения», — считает Медведев.

Глава правительства напомнил о позиции Москвы по проблематике Косова. Медведев подчеркнул, что Россия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии.

Он добавил, что РФ спокойно относится к решениям Сербии, связанным с европейской интеграцией.

Напомним, Медведев прибыл в Сербию 19 октября, где поучаствовал в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил Вучич. Также Медведев провел ряд встреч с руководством страны.