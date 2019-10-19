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Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие армии Сирии в зоне операции против курдов-боевиков

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 ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам
Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

Медведев заявил о беспрецедентном уровне взаимопонимания России и Сербии

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита
Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Медведев и президент Сербии поучаствовали в параде военной техники под Белградом

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Савченко обвинила Порошенко во вранье о выполнении Минских соглашений

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие армии Сирии в зоне операции против курдов-боевиков

Эрдоган обсудит с Путиным присутствие армии Сирии в зоне операции против курдов-боевиков

 ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам
20:28   19 Октября 2019
Россия

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита

РФ и Сербия подписали соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита

Россия и Сербия заключили соглашение о предоставлении Белграду экспортного кредита. Торжественная церемония подписания документа состоялась в субботу, 19 октября.

Заместитель главы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии российского премьера Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.

Ранее первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщал, что в ходе визита в Белград планировалось подписать соглашение об экспортном кредите на 172,5 миллиона евро.

Напомним, Медведев прибыл в Сербию 19 октября, где поучаствовал в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил Вучич. Также Медведев провел ряд встреч с руководством страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сербия

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