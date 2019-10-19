Путин и Вучич договорились передать картины Рериха России

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что на уровне президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича достигнута договоренность о передаче Москве картин Николая Рериха, а Белграду — Петербургского листа Мирославова Евангелия.

Об этом глава правительства сообщил на выступлении в парламенте Сербии в субботу, 19 октября. Зал встретил известие долгими аплодисментами.

«Аплодисменты свидетельствуют о том, какую роль играют в сближении сербского и российского народов духовные связи», — отметил премьер.

Напомним, премьер прибыл в Сербию 19 октября, где поучаствовал в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. На праздничные мероприятия его пригласил Вучич. Также Медведев провел ряд встреч с руководством страны.

Глава правительства рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией 25 октября.