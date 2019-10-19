Эрдоган обсудит с Путиным присутствие армии Сирии в зоне операции против курдов-боевиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным присутствие правительственных войск Сирии на севере страны, в зоне проведения операции против курдов из бандформирований. Об этом он сообщил на выступлении в турецком городе Кайсери в субботу, 19 октября.

«Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным. В районе проведения операции находятся войска [сирийского правительства] под защитой России. Мы обсудим эту тему с господином Путиным», — сообщил Эрдоган.

Накануне президент Турции рассказал, что хочет оговорить с Путиным процесс создания зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Эрдоган считает, что Россия могла бы взять инициативу по установлению мира на территории к западу от реки.

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая защитит границы страны и позволит вернуть сирийских беженцев домой.

Под предлогом «освобождения» от ИГ (запрещена в РФ) радикальные курды заняли территории в восточной части Сирии и начали притеснять местное население. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны. В противном случае операция возобновится.

19 октября Минобороны Турции обвинило курдских боевиков в нарушении перемирия. В ведомстве уточнили, что за последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» 14 раз обстреляли регион.