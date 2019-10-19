Медиагруппа «Патриот» поучаствовала в субботнике в парке 300-летия Петербурга

Студенты, школьники, сотрудники различных организаций, промышленных, дорожных и садово-парковых предприятий, представители органов власти, а также работники ЖКХ поучаствовали в Дне благоустройства Петербурга — традиционном общегородском субботнике. К акции присоединилась и медиагруппа «Патриот».

Журналисты вышли на уборку в парк 300-летия Петербурга. В парке с видом на Финский залив отдыхают семьи, здесь проводят масштабные фестивали и городские праздники.

«Очень хорошее место. Здесь рядом работаю, почему бы не сделать такое хорошее место чуть лучше», — признается контент-менеджер Ольга Чернецкая.

Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев отметил, что традиции субботников в Петербурге больше 100 лет: эта традиция убирать за собой, это порядок.

«Я вижу, что нам, скорее всего, по крайней мере, раз в неделю нужно устраивать такие субботники, чтобы наконец-то очистить хотя бы этот парк», — считает главный редактор медиагруппы «Патриот» Евгений Дабижа.

Руководитель «Патриота» Николай Столярчук подчеркнул, что каждый человек может быть патриотом и сделать свой город чище.

«Политика сегодня» входит в медиагруппу «Патриот» и тоже приняла участие в субботнике.

Масштабный День благоустройства проходит 19 октября по всему Петербургу. Желающим принять участие в субботнике городские власти предложили 703 площадки, открыто 417 мест выдачи инвентаря. В акции участвовал губернатор Александр Беглов. Вице-губернаторы Любовь Совершаева и Эдуард Батанов взялись за грабли и веники в Таврическом саду.