Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи в «нормандском формате». Лидеры также затронули ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщает кабмин ФРГ в субботу, 19 октября.

«В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ход переговоров о продолжении транзита газа через Украину.

Факт разговора подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.