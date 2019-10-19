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Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»
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18:53   19 Октября 2019
Россия

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи в «нормандском формате». Лидеры также затронули ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщает кабмин ФРГ в субботу, 19 октября.

«В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ход переговоров о продолжении транзита газа через Украину.

Факт разговора подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #меркель #нормандская четверка

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