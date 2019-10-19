ПНС Ливии не скрывает своей принадлежности к террористам

Журналисты ФАН в новом расследовании выяснили, что Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага контролирует два альянса боевиков, которые стоят за крупными террористическими атаками.

В ходе расследования стало известно, что под руководством «министра МВД» ПНС находятся «Силы защиты Триполи» и «Военный совет Мисураты». В состав последнего входят две группировки: 166 батальон ПНС Ливии и «Аль-Сомуд», на счетах которых не одно преступление.

Так, 166 батальон ПНС вместе с террористами группировки «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация) планировал и осуществил взрыв в городе Себха в мае этого года.

Глава «Аль-Сомуд» Салах Бади в настоящее время находится в международном розыске по обвинению в организации терактов в Ливии. Он также имеет отношение к уничтожению аэропорта Триполи в 2014 году и к резне в Брак аль-Шати в 2017-ом.

В расследовании агентства говорится о том, что Фатхи Али Башага стал «главой МВД» год назад. Решение о его назначении принял глава ПНС Ливии Файез Саррадж, который сам является членом запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»*.

В беседе с ФАН политолог Иван Аркатов заявил, что Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо прекратить поддерживать террористов Правительства национального согласия Ливии. Эксперт считает, что Ливия сегодня превратилась в анклав террористов, угрожающий Северной Африке и Ближнему Востоку. После свержения Муаммара Каддафи эта африканская страна стала местом соперничества различных группировок боевиков за источники доходов. По факту это террористы, которым не интересно развитие государства, подчеркнул Аркатов.

«Жаль, в Ливии не так много сил, которым реально есть дело до страны. Среди них можно выделить фельдмаршала Халифу Хафтара. В свою очередь так называемое Правительство народного согласия на самом деле является объединением различных террористических групп, которые прячутся под личиной "официального" правительства. Это обыкновенные террористы. На их совести сотни жизней обычных людей. Ряд членов ПНС даже не скрывают свою принадлежность к террористам. И самым ярким представителем среди них является премьер-министр Файез Саррадж», — добавил политолог.

Также собеседник ФАН заявил, что ООН, признавая легитимным правительство Сарраджа в Ливии, попросту оказывает местным террористам поддержку. Фактически организация ведет линию по дальнейшему уничтожению государства.

«Ряду западных стран выгодно, чтобы в Ливии у руля были террористы, чтобы этот регион был еще одной точкой нестабильности в мире. В ООН должны опомниться», — заключил Аркатов.

В беседе с ИА «Политика сегодня» заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил, что сложившаяся в настоящее время в Ливии ситуация является следствием состояния анархии, в которое погрузилась страна после атаки со стороны Запада в 2011 году и уничтожения легитимного правительства Муаммара Каддафи.

«Это не единственный подобного рода случай, когда фактически западные страны открывают своими действиями широкие возможности для исламистских групп и создают условия для того, чтобы те или иные радикальные группировки пришли к власти», — подытожил спикер.

*Террористические организации, запрещенные в РФ по решению Верховного суда